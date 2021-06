Sidi Bouzid-Covid19 : Prolongation des mesures préventives jusqu’au 27 juin

Le gouverneur de Sidi Bouzid, Mohamed Sedki Bouaoun a annoncé, lundi, la prolongation de l’application des mesures de prévention contre le Coronavirus à compter du lundi 14 juin jusqu’à dimanche 27 juin.

Le Comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles et d’organisation des secours à Sidi Bouzid avait, lors d’une réunion tenue le 2 juin dernier, décidé une série de mesures qui consistent notamment en la fermeture des bains maures, la fermeture des salles de sport et des salles de fêtes, la suspension des marchés hebdomadaires à Sidi Bouzid, Meknassi et à Souk Jedid.

Il a été également décidé de poursuivre la mesure liée à l’exploitation de seulement 30% de la capacité d’accueil des cafés et restaurants dans toutes les délégations du gouvernorat et de l’interdiction des jeux de cartes et du narguilé.