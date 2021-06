Sidi Bouzid : Préparatifs pour les épreuves nationales

Quelque 5339 élèves passeront le baccalauréat cette année, dont 3867 candidats de lycées étatiques, 699 de lycées privés et 773 candidats libres, indique un document publié par la Délégation régionale de l’éducation à Sidi Bouzid . Les candidats au baccalauréat sont répartis comme suit :

Section lettres : 1967 élèves

Mathématiques : 199

Sciences expérimentales : 1003

Sciences techniques : 820

Sciences des médias : 114

Sport : 59

Ils passeront l’examen dans 25 centres pour les épreuves écrites.Quant à l’épreuve du 9ème, indique le document, 704 élèves y sont inscrits, répartis sur 7 centres d’examen, tandis que 1539 élèves passeront l’épreuve du 6ème, répartis sur 14 centres d’examen.Une séance de travail s’est tenue à la fin de la semaine dernière, au siège du gouvernorat, en présence du gouverneur de Sidi Bouzid , pour passer en revue les préparatifs relatifs à ces examens nationaux et garantir leur bonne marche.

L’accent a été mis sur l’impératif de respecter le protocole sanitaire prévu en raison de la pandémie du Covid-19, notamment la mise à disposition de masques et des gels hydroalcooliques.

Il a été, également, convenu de renforcer la surveillance dans les centres de collecte et de dépôt d’examens ainsi que dans le centre de correction, afin de garantir davantage la réussite de l’organisation de ces épreuves.

Les épreuves écrites de la session principale de l’examen du baccalauréat démarreront mercredi 16 juin et se poursuivront les 17,18,21,22 et 23 juin.Les résultats seront annoncés dimanche 4 juillet.La session de contrôle est prévue les 6,7,8 et 9 juillet, selon le calendrier des examens nationaux 2020-2021.Les candidats à l’examen de la fin de l’enseignement de base général et technique ou 9ème année passeront leurs épreuves les 1er, 2 et 3 juillet prochain, tandis que le concours d’entrée aux lycées pilotes est prévu les 28, 29 et 30 juin.