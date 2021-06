La 3e Foire nationale du Livre tunisien baptisée ” Session Hichem Djaït”

Plus de 65 éditeurs participeront à la 3ème édition de la Foire nationale du Livre tunisien baptisée ” Session Hichem Djaït” (6 décembre 1935-01 juin 2021) à la mémoire de ce penseur et historien récemment disparu.

Cette édition prévue du 17 au 27 juin 2021, à la Cité de la Culture, rendra un hommage à l’oeuvre de ce grand intellectuel et figure éminente de la scène culturelle et académique tunisienne est décédé, le mardi 1er juin 2021 à l’âge de 86 ans.

Le Gouvernorat de Sfax sera à l’honneur en cette édition qui rend hommage aux divers créateurs de la région.

Dans un point de presse tenu, vendredi à la cité de la Culture, Mohamed El May, président de la Foire nationale du Livre tunisien a annoncé une programmation variée sur divers thèmes en lien avec le livre et l’édition en Tunisie. Un programme culturel pour enfants est également prévu dont des ateliers et des spectacles.

Pour la première fois, le livre audio sera présent en cette foire qui rend hommage à l’œuvre d’Ali Douagi ” Sahirat minho allayli “. Le choix a été porté sur l’une des nouvelles (Kanz Al fokaraa) dont la lecture est par la voix de l’acteur Raouf Ben Amor. Il y aura également la présentation de ” L’encyclopédie de l’Islam ” éditée à l’initiative de l’Institut de traduction de Tunis.

Conférences, lectures de poésie, hommages et témoignages sont au menu de ce rendez-vous annuel des écrivains et des éditeurs tunisiens. Le théâtre et le roman seront au cœur de la Foire. Des journées sur divers thèmes sont prévues autour de l’historien tunisien, du livre d’art, des droits d’auteur, des contrats d’édition en plus d’un hommage à certains éditeurs.

La Foire est organisé par le ministère des Affaires Culturelles et l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques. Elle se tient en partenariat avec l’Union des Editeurs tunisiens dont il est l’initiateur.

La diffusion, la vente et la promotion du livre tunisien sont au cœur de cet évènement d’envergure nationale dont la création remonte à l’année 2018.

Initialement programmée pour fin 2020, cette troisième édition avait été reportée en raison de la conjoncture sanitaire due à la pandémie de la Covid-19.

Après une première édition organisée au cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre 2018, la Foire avait changé de date depuis 2019. Les organisateurs avaient alors décidé de reporter la tenue de la Foire à la seconde quinzaine du mois de décembre qui coïncide avec les vacances scolaires d’hiver.