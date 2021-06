Copa América : “épisode viral” pour le capitaine du Venezuela, forfait face au Brésil

Le capitaine du Venezuela, Tomas Rincon, a été mis à “l’isolement” en raison d’un “épisode viral” et sera forfait pour l’entrée en lice de son équipe dans la Copa América 2021 face au Brésil, a annoncé vendredi la sélection.

“Le capitaine Tomas Rincon s’est senti mal physiquement et a connu un épisode viral avant de voyager au Brésil. Le service médical et l’encadrement technique ont convenu de maintenir le joueur à l’isolement préventif à Caracas en attendant son évolution”, a déclaré la Vinotinto dans un communiqué, sans dire s’il s’agissait ou non d’un cas de Covid-19.

Rincon manquera le premier match de son équipe contre celle du pays organisateur à Brasilia, dimanche à 21h00 GMT, ont affirmé des sources de la fédération vénézuélienne.

Deux joueurs de la Vinotinto, Wilker Angel et Rolf Feltscher, ont déjà été exclus de la liste du sélectionneur portugais Jose Peseiro en raison d’infections au coronavirus.

Le Venezuela se trouve dans le groupe A avec le Brésil, la Colombie et l’Equateur et le Pérou. Le groupe B se compose de l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. Les quatre meilleurs de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

En mai, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a fait parvenir au Venezuela 4.200 doses d’un vaccin chinois contre le Covid-19 afin d’immuniser les joueurs, les techniciens et les arbitres nationaux.

Le Venezuela, pays de 32 millions d’habitants, compte plus de 247.000 cas de contamination au Covid-19 et 2.781 morts, selon des chiffres officiels.