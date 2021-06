Journées portes ouvertes à AGIL : 60 bougies au service de l’économie tunisienne

Aujourd’hui, AGIL fête ses 60 ans. A cette occasion, elle a organisé des journées portes ouvertes à son dépôt de carburants à la zone pétrolière de Radès.

Fière de ses 60 années d’activités laborieuses, AGIL s’est imposée comme leader dans le marché de la distribution pétrolière en Tunisie. Grâce à ses efforts, son dynamisme, son savoir-faire et sa capacité d’innovation, l’entreprise a adopté une démarche de progrès.

Armée de ses fortes valeurs d’entreprise « Respect, dynamisme, sécurité et citoyenneté », et de sa vision « AGIL champion national », la SNDP célèbre aujourd’hui ses réussites et se projette dans l’avenir.

AGIL s’inscrit dans l’histoire à travers l’inauguration de son Musée dans l’enceinte même de son Dépôt Carburants, bijou industriel à la pointe de la technologie. Ce musée, qui rassemble des éléments identitaires de son patrimoine, raconte l’histoire de ses métiers et de son savoir-faire. Ce lieu, au style vintage industriel, représente l’ancrage de la mémoire de la SNDP.

Au programme de ces journées, la direction générale de la société a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé un ensemble de nouveautés.

La réalisation d’une œuvre artistique, en trompe-l’œil, a été dévoilée. Elle a été conçue à l’occasion du 60ème anniversaire de l’entreprise par l’artiste SBEI GNEOUI. L’œuvre, Sous forme d’anamorphose, représentant le cheval Agil, a été élaborée à partir d’équipements et accessoires représentatifs de ses différentes activités.

La création d’un film institutionnel de type cinématographique qui a été produit autour de l’œuvre artistique et qui raconte le récit de ses 60 ans d’existence : de l’idée à la concrétisation.

La généralisation des carburants additivés sur tout le réseau de la SNDP et le lancement d’une deuxième génération de carburants additivés, AgilX Advanced en juillet 2021.

Le développement d’un réseau de points de recharge pour voitures électriques. A travers l’installation de 10 bornes de recharge électrique d’ici à la fin 2021. A cet effet, une convention stratégique avec Hélios – BYD a été signée.

Une convention de coopération dans le domaine de l’économie circulaire avec la SOTULUB.

Une convention avec le ministère des Affaires locales et de l’Environnement signée le 5 juin 2021 portant sur trois axes : l’embellissement de l’environnement avec pour objectif de contribuer à la plantation d’un million d’arbres en milieu urbain sur 3 ans ; la contribution à la stratégie nationale de l’économie bleue, notamment à travers le nettoyage des plages et la collecte des déchets en plastique dans les ports de pêche ; et le développement du photovoltaïque dans les ports de pêche.