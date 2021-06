Lancement de la campagne nationale pour l’accès à la justice administrative

L’organisation « Democracy Reporting International – DRI », en partenariat avec le Réseau « Mourakiboun », et l’Association Alternative Media (ATMA), avec le soutien du Tribunal Administratif, lancent la campagne nationale pour l’accès à la justice administrative.

Cette campagne de sensibilisation, qui va durer sept mois (de juin à décembre 2021), se fera en langue arabe. Elle vise à faciliter la connaissance des justiciables de leurs droits et à leur permettre d’accéder à la justice administrative, à travers une information claire et simplifiée.

Au préalable, une étude quantitative a été réalisée par l’institut de sondage d’opinion « One to One » dans les gouvernorats de Sousse, Sfax, Kairouan, Kasserine et Sidi-Bouzid pour évaluer la connaissance des citoyens sur la justice administrative.

Cette enquête a démontré que 95,7% des sondés ne sont pas suffisamment informés sur la justice administrative. Il s’est avéré aussi que 49,3% des sondés ne connaissent pas l’existence de la justice administrative. Parmi les sondés, seulement 9,2% des personnes ont des connaissances de base sur le rôle du Tribunal administratif.

Face aux constats établis durant la réalisation de l’étude et des ateliers consacrés à l’élaboration de ce projet, la campagne se fera dans les 5 gouvernorats précités à travers :

• des activités de sensibilisation qui seront assurées par le Réseau « Mourakiboun » ;

• les médias alternatifs coordonnés par l’association Alternative Media.

De plus, l’organisation d’une campagne de communication sera réalisée sur les médias classiques au niveau national par DRI, et des informations utiles aux citoyens seront aussi disponibles sur le site internet du Tribunal Administratif et sur ses réseaux sociaux.

Par ailleurs, deux sondages d’opinion, qui seront réalisés dans les mêmes gouvernorats à mi-parcours et à la clôture de la campagne, serviront à évaluer l’efficacité de la sensibilisation auprès des personnes concernées.

A propos de DRI

Democracy Reporting International est une organisation non gouvernementale, indépendante et non partisane, à but non-lucratif. Elle favorise la participation politique des citoyens, la responsabilité des institutions de l’Etat et le développement des institutions démocratiques du monde entier.

DRI est présente en Tunisie depuis 2011 pour soutenir les acteurs politiques au Parlement, les organisations de la société civile, les médias, ainsi que les instances indépendantes et publiques.

A propos de Mourakiboun

L’Association Réseau Mourakiboun, communément appelée Mourakiboun, est une association de droit tunisien, apolitique et sans but lucratif.

Grâce à sa capacité de mobilisation citoyenne depuis les élections de l’Assemblée Nationale Constituante de 2011, Mourakiboun est considérée comme un acteur-clé en matière d’observation électorale en Tunisie.

A travers ses actions, axées sur l’observation citoyenne des élections, l’appui à la mise en place du processus de décentralisation en Tunisie et la redevabilité des services publics, Mourakiboun vise à contribuer à la consolidation du rôle des citoyens dans l’accompagnement du processus démocratique en général et le processus électoral en particulier, ainsi qu’au renforcement de la participation citoyenne dans les affaires publiques.

A propos de l’ATMA

L’Association Alternative Media est une association culturelle fondée en 2013 par un groupe de journalistes tunisiens, ainsi que de militants de la société civile. Son objectif principal est de participer à la mise à niveau du secteur des médias en s’engageant dans différents événements et débats traitant de ce thème.

En étroite collaboration avec ses partenaires, l’ATMA participe à la professionnalisation des médias en offrant des sessions de formation en faveur des journalistes des médias alternatifs et associatifs. Elle accorde aussi un intérêt particulier à la problématique du développement dans les régions de l’intérieur du pays.