Tunisie : Programme de la 56ème édition du Festival international de Carthage

24 soirées tunisiennes et étrangères seront au programme de la 56ème édition du Festival International de Carthage (FIC) qui se tiendra du 8 juillet au 17 août 2021.

La programmation qui vient d’être dévoilée mardi en fin d’après-midi sur le site officiel du FIC comprend les soirées suivantes qui auront lieu au théâtre antique de Carthage:

8 juillet: hommage à Enrico Morricone

10 juillet: Yakouta-Leila Toubel

12 juillet: Cauchemar Einstein d’Anouar Chaafi

14 juillet: club de chant Cyrine Gannoun

16 juillet: “La dernière” Wafa Taboubi

18 juillet: “Ala Hawak”-Taoufik Jebali

22 juillet: Hassen Doss and Orchestra

23 juillet. B.I.G

24 juillet; Gnawa Diffusion and Dendri

25 juillet: “Fallegua” de Nasreddine Chebli

26 juillet: Trio Joubran and Taksim Trio

27 juillet: Concerto Malaga

28 juillet: Orient Night

29 juillet : Dialogue des cordes

1er août: Urban Street Orchestra

02 août: Sara Correia et Mayra Andrade

03 août: Mulatu Astatke et Yassine Boulares

04 août: Souad Massi & OUM

07 août: Hedi HABBOUBA

09 août: Alice

11 août: Dalal Abou Amneh

13 août: NabihaKaraouli – Bahr Essoufia

14 août: Bikram Gosh

17 août : Dhafer Youssef

Il est à noter que le comité d’organisation du festival recommande d’acheter les billets en ligne à partir du 8 Juin 2021. Cette étape (e-ticketing) recommandée va permettre de mieux d’assurer les mesures de sécurité afin de gérer la foule et ainsi garantir un bon déroulement du festival à l’avance.