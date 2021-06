Tunisie : Des sympathisants de Nabil Karoui et des députés de Qalb Tounes observent un sit-in

Des sympathisants de Nabil Karoui, président du parti Qalb Tounes, ont observé, lundi, à Tunis, un rassemblement de solidarité et de protestation devant le siège du pôle judiciaire économiques et financier.

Ils réclament la remise en liberté de Nabil Karoui qui a décidé d’observer un sit-in au bureau du juge d’instruction près le pôle judiciaire et refusé de signer la décision de prolongation de sa détention préventive, a constaté le correspondant de TAP, présent sur les lieux.

Des membres de sa famille, des députés du parti Qalb Tounes et ses amis se sont rassemblés devant le pôle judiciaire scandant des slogans qui appellent à la remise en liberté de Nabil Karoui dont la détention aux fins d’enquête a dépassé le délai légal.

“La détention de Nabil Karoui est illégale”, a dénoncé le député de Qalb Tounes, Jedidi Sboui.

Nous réclamons l’application de la loi, soit par le prononcé du jugement ou par la libération de Nabil Karoui dont la détention a dépassé 108 jours, a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, Me Nezih Souiî, membre du comité de défense de l’homme d’affaire et patron de la chaîne Nessma TV a déclaré à la TAP que son client a refusé de signer la prolongation de sa détention préventive, et considéré cela comme étant une “complicité de fraude” et une “injustice”, d’autant plus que “l’article 85 du Code de procédure pénale énonce que l’information de l’ordonnance de renouvellement de la détention préventive doit se faire avant expiration des délais”.

Nabil Karoui a annoncé qu’il poursuivait sa grève de la faim et a refusé d’être reconduit en prison, a expliqué Me Souiî, soulignant que cela ” l’exposerait à la violence durant six mois et violerait ses droits “.

Un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de Nabil Karoui le 24 décembre 2020 après avoir été entendu au pôle judiciaire économique et financier pour soupçons de corruption financière et d’évasion fiscale.