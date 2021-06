Tunisie : Mise en échec de 308 opérations de migration irrégulière entre le 1er janvier et le 31 mai 2021

Les unités de la garde maritime ont déjoué 308 opérations de migration irrégulière et intercepté 4376 individus qui envisageaient de franchir illégalement les frontières maritimes vers l’Italie durant la période entre le 1er janvier au 31 mai 2021, a indiqué le porte parole officiel à la direction générale de la garde nationale, Houssemeddine Jébabli.

Jébabli a indiqué dimanche dans une déclaration à la TAP, que 1845 tunisiens et 2531 étrangers ont tenté de franchir illicitement les frontières maritimes, précisant que les interceptions ont été effectuées par anticipation à travers les opérations de secours et de sauvetage des clandestins après l’infiltration de l’eau dans leur embarcation.

Selon les statistiques de la direction générale des frontières, les unités de la garde maritime dans les différents gouvernorats ont déjoué 224 opérations de migration irrégulière et intercepté 1595 tunisiens et 1962 étrangers ayant tenté de franchir les frontières maritimes vers l’Italie au cours des cinq derniers mois de l’année 2021.

Les unités sécuritaires relevant de la direction générale de la sécurité publique, ont mis en échec 84 opérations de migration irrégulière et déjoué les tentatives de 819 individus de franchir illégalement les frontières maritimes vers l’Italie dont 550 individus de nationalité tunisienne, selon les statistiques de la direction générale de la sécurité publique.

Par ailleurs, Jebabli a rappelé que ces opérations sont réalisées en coordination avec l’Italie et la Libye, dans le cadre de la coopération internationale et le ministère des affaires étrangères.

A noter que les unités de la garde nationale maritime à Nabeul, Sfax, Kerkenah et Sousse ont réussi début juin, à mettre en échec des opérations de migration irrégulière et à sauver plus de 150 individus, tunisiens et de nationalité Africaine.