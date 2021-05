Vaccination anti-COVID-19 : Coup d’envoi des campagnes itinérantes dans les régions

Le Ministère de la Santé a donné, dimanche, le coup d’envoi des campagnes itinérantes dans les différentes délégations de la République Tunisienne, afin d’augmenter le taux d’inscription et de vaccination contre la Covid 19 pour la tranche d’âge de 60 ans et plus, et ce en coordination avec les autorité régionales et locales.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a indiqué que ces campagnes visent à inscrire les citoyens âgés de 60 ans et plus à la plateforme de vaccination Evax pour qu’ils puissent bénéficier du vaccin contre le coronavirus. Ces campagnes qui se poursuivront tout au long de la semaine prochaine toucheront, selon la même source, toutes les régions et les délégations du pays.

Le ministère de la Santé a réitéré son appel à tous les citoyens et citoyennes à s’inscrire et à inscrire leurs proches à la plateforme de vaccination Evax soit sur le site www.evax.tn, ou à travers le numéro vert 80.10.20.21 ou via SMS en envoyant evax au numéro 85355 ou encore en composant * 2021 #.