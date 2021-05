Serie A italienne (Juventus Turin) : Andrea Pirlo limogé, Allegri pour lui succéder

L’entraîneur de la Juventus Turin (Serie A italienne de football), Andrea Pirlo, a été démis de ses fonctions au terme de sa toute première saison, marquée cependant par deux titres (Coupe et Supercoupe d’Italie).

“Merci, Andrea. Ce sont les premiers mots que nous devons prononcer à la fin de cette expérience particulière vécue ensemble”, a affirmé dans un communiqué le club bianconero, dont le nouvel entraîneur devrait être le revenant Massimiliano Allegri.

En cinq saisons à la Juve entre 2014 et 2019, ce dernier avait rapporté à la “Vieille dame” cinq titres de championne d’Italie.

Deux titres – la Supercoupe d’Italie et la Coupe d’Italie – et un billet pour la Ligue des champions arraché in extremis dimanche dernier lors de l’ultime journée, avec la quatrième place de Serie A : Pirlo n’aura pas été bredouille pour ses débuts.

Mais à la Juventus, qui sortait d’une série historique de neuf titres consécutifs, cela n’a pas suffi à lui valoir une seconde année pour le novice âgé de 42 ans, propulsé l’an dernier sur le banc sans la moindre expérience d’entraîneur et une thèse validée juste avant le premier match.

“Il a entamé (et de cela nous en sommes sûrs: il aura une brillante carrière d’entraîneur) un voyage de transformation, cherchant et souvent parvenant, à amener sur le terrain ses idées et son expérience de très grand joueur”, écrit la Juventus en rendant hommage au “Maestro”.

Pourtant, Pirlo, lui, avait affirmé la semaine dernière son désir de prolonger l’aventure: “C’est une saison où j’ai beaucoup appris (…). Si je me confirmerais au poste? Oui, bien sûr, je me confirmerais, j’aime le football, j’aime entraîner, après le club décidera”, avait-il dit.