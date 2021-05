Football – Coupe de Tunisie : programme des huitièmes de finale

Programme des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football, édition “Salah Ben Youssef”, prévus ce week-end (tous les matches à 15h00) :

1/8èmes de finale

Samedi 29 mars :

A Borj Cedria :

US Borj Cedria – US Monastir

A Gafsa :

SS Gafsien – CS Sfaxien

Dimanche 30 mai :

A Mellassine :

CO Transports – CS Bembla

A Jelma :

AS Jelma – ES Métlaoui

A l’Artiana :

AS Ariana – O. Béja

A Tabarka :

CS Tabarka – Club Africain

A Soliman :

AS Soliman – USB Guerdane

A Zarzis :

ES Zarzis – Etoile du Sahel