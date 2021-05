JCC 2021 : Appel à candidatures aux ateliers Carthage Pro

Le festival des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), prévu du 30 octobre au 6 novembre 2021, annonce l’ouverture des candidatures pour les ateliers de Carthage Pro, Chabaka et Takmil.

Carthage Pro est organisé dans le cadre des JCC qui fêtent cette année leur 32ème édition. Ce rendez-vous professionnel prévu les 1,2 et 3 novembre, est ouvert aux réalisateurs africains et arabes. Les porteurs de projets de longs-métrages de fiction et documentaires sont appelés à soumettre leurs dossiers de candidatures avant le 20 août prochain.

Chabaka est un atelier de coproduction ouvert aux projets en développement. Cet atelier doté de bourses de développement est destiné à favoriser les coproductions arabes avec d’autres pays.

Takmil qui est ouvert aux projets de films en finition concerne exclusivement la première et la deuxième œuvre. Cet atelier vise à soutenir les projets d’auteurs africains et arabes à travers l’octroi de bourses.

Pour Chabaka, les candidatures sont à soumettre via ce lien : https://www.jcctunisie.org/inscripProjet.php

Les candidats à Takmil peuvent s’inscrire via le lien suivant: https://www.jcctunisie.org/inscripTakmil.php

Pour d’amples informations, les professionnels du film peuvent se rendre sur le site du festival à l’adresse suivante : www.jcctunisie.org

Rappelons que les candidatures pour participer à la compétition officielle et hors compétition des JCC se poursuivent depuis fin avril. Le dernier délai pour la soumission des dossiers est fixé au 15 août pour les films, arabes et africains, de la compétition officielle et au 20 août pour les films de la section cinéma du monde qui présente des oeuvres du monde entier hors compétition.

Le festival avait annoncé que les films inscrits pour l’édition 2020,- qui avait eu lieu sans la compétition-, seront pris en considération pour cette édition.

En raison de la pandémie, l’édition 2020 des JCC avait eu lieu du 18 au 23 décembre, sans la compétition officielle dans le strict respect du protocole sanitaire.