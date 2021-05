Tunisie : Démarrage, mardi 25 mai, de la campagne de vaccination du personnel éducatif

Au cours d’une séance de travail tenue lundi entre les syndicats de l’éducation et les syndicats professionnels de la santé relevant de l’UGTT, les participants ont annoncé le démarrage, mardi 25 mai 2021, de la campagne de vaccination anti-Covid-19 pour le personnel du secteur éducatif dans les centres régionaux définis au préalable, selon un calendrier fixé par le commissariat de l’éducation et la direction régionale de la santé publique, en coordination avec les différentes sections des professionnels de la santé et de l’éducation.

Lors de cette réunion qui a été présidée par le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi, les participants ont souligné l’importance de la coordination entre le ministère de la santé et les syndicats professionnels de la santé en matière de vaccination anti Covid-19, notamment en ce qui concerne l’évaluation et le suivi de la campagne ainsi que la mise en œuvre de la plateforme Evax, en consécration du principe de l’égalité et le droit à la santé pour tous.

Les parties syndicales ont appelé à la nécessité d’accélérer la campagne de vaccination à tous les professionnels de la santé et de recruter le personnel médical et paramédical pour satisfaire les besoins de ce secteur en ressources humaines.

A noter que la campagne de vaccination du personnel éducatif qui devait démarrer aujourd’hui lundi a été reportée pour demain en raison du refus de la fédération générale de la santé et le syndicat des médecins de consacrer des centres exceptionnels de vaccination réservés au personnel du secteur éducatif.