Liverpool, vainqueur de Crystal Palace (2-0) et Chelsea, malgré sa défaite (2-1) à Aston Villa, dimanche, finissent 3e et 4e de Premier League, au terme de la 38e et dernière journée et se qualifient pour la Ligue des champions.

Leicester, qui a craqué à domicile face à Tottenham (2-4) après avoir mené deux fois au score, et West Ham, qui a battu Southampton 3-0, finissent 5e et 6e et joueront la Ligue Europa, alors que les Spurs, 7e, sont reversés dans la nouvelle Ligue Europa Conference.