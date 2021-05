Foot – Coupe de Tunisie (Tour préliminaire) : résultats des matches de dimanche

Résultats des matches du Tour préliminaire de la Coupe de Tunisie de football (2020-2021), édition Salah Ben Youssef, disputés dimanche.

Dimanche 23 mai

A Enfidha :

(+) Ennfidha Sport – CS Rouhia 2-1

A Bizerte Bsiri :

FC Bizerte – (+) CS Hammam-Lif 0-3

A Béni Khedach :

AS Beni Khedech – (+) CS Tabarka 0-2

A Khenis :

CS Khénisse – (+) ES Hammam-Sousse 0-2

A Nafta :

ES Hezoua – (+) CS Redayef 0-1

A Hammamet :

RS Bir Bouregba – CO Transports 1-1 COT qualifié aux tirs au buts (6-7)

Les clubs précédés du signe (+) sont qualifiés pour le prochains tour

Samedi 22 mai

A Mareth :

(+) Mareth Sport – ES Bouhajla 1-0

A l’Ariana :

(+) AS Ariana – Stade Sportif Sfaxien 2-0

A Bembla:

(+) CS Bembla – US Ksibet Mediouni 1-1 CS Bembla qualifié aux tirs au buts (5-3)

A Jerissa :

FC Jerissa – (+) SS Gafsien 1-1 SS Gafsien qualifié aux tirs au buts (3-4)

A Sfax, Cité El Habib:

Ahly Sfaxien – (+) ES Zarzis 0-1

NB : L’EM Mahdia, l’ES Rogba Tataouine et l’US Carthage sont qualifiés après le forfait de leurs adversaires respectivement l’ES Bou Hajla, l’AS Gabès et l’EGS Gafsa.

Les équipes de l’AS Jelma, l’US Menzel Bouzayène, l’US US Borj Cedria et l’AS Zaouiet Sousse sont exemptes de ce tour.