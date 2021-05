Ciel peu nuageux et vent fort sur les régions côtières et le sud où il sera accompagné de phénomènes de sables.Mer très agitée.

La vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche, recommande l’INM.Températures stables et les maximales seront comprises entre 26 et 30 °C dans les régions côtières Est et entre 30 et 35 °C dans le reste des régions.