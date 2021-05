Ligue 1 (26e et dernière journée) : Un dénouement spectaculaire et particulièrement disputé

La saison 2020-2021 est arrivée mercredi après-midi à son dénouement à l’occasion de la 26e et dernière journée de la Ligue 1.

Un dénouement pour le moins spectaculaire avec 24 buts marqués dont six sur penalty et particulièrement disputé, la troisième place qualificative pour le coupe de la CAF et la lutte pour le maintien étant encore en jeu.

L’information du soir restera, sans doute, la relégation du Stade tunisien qui rejoint la JS Kairouan en Ligue 2 du football professionnel après sa défaite au Bardo devant le Club africain (0-1).

L’unique but de la rencontre, inscrit par Bilel Laifa à la 45e sur penalty aura donc suffit pour envoyer les stadistes en Ligue 2.

Le Stade tunisien, qui était également concerné par la lutte pour le maintien avec cette journée, termine 13e avec 29 points, tandis que le Club africain se voit propulsé à la 7e place avec 33 points.

Un autre club échappe de justesse à la relégation après une saison compliquée, le CA Bizertin qui s’est imposé par une courte victoire en déplacement à Ben Guerdane devant l’Union sportive de place (1-0), terminant 10e avec 31 points.

Un 10e rang qu’il partage avec l’Olympique de Béja et l’US Monastir, eux aussi, des candidats potentiels à la relégation, sauvés grâce à leurs incroyables nuls respectifs devant le dauphin sahélien (4-4) pour le premier et l’AS Soliman (2-2) pour le second.

Pour leur part, l’ES Métlaoui et l’US Tataouine, deux autres clubs figurant sur la liste des relégables avant cette journée, ont également réussit à tirer leur épingle du jeu en s’imposant face au champion espérantiste (2-1) à Radès pour le premier, et en battant la lanterne rouge kairouanaise (1-0) à Kairouan pour le deuxième.

L’Ultime affiche de la journée, concernait plutôt, la course à la troisième place du classement qualificative pour la coupe de la CAF.

Celle-ci opposait à Mahdia, le promu l’AS Réjiche et le CS Sfaxien et qui s’est finalement soldée par un nul (3-3) qui ne fait pas les affaires des sfaxiens contraints de terminer 4e avec 40 points.

L’AS Réjiche auteur d’une saison fort respectable pour sa première année parmi l’élite, termine 6e avec 36 points.

La troisième place tant convoitée revient finalement à l’US Ben Guerdane qui assure définitivement une participation à la prochaine coupe de la CAF malgré sa défaite devant le CA Bizertin (0-1) chez lui.

Cette 26e journée, a également été marquée par la cérémonie de remise du trophée de champion à l’Espérance sportive de Tunis, au stade de Radès, en présence de la ministre de la jeunesse et du sport, Sihem Ayadi, du président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jarii et Hamdi Meddeb, président du club sang et or.