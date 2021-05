Tunisie : L’UGTT organise, mercredi, une marche nationale contre la normalisation avec l’entité sioniste

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) organise, le mercredi 19 mai, une marche nationale à la capitale pour revendiquer la promulgation d’une loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste et ce, à partir de 11h, a annoncé ce lundi la centrale syndicale dans un communiqué publié sur sa page officielle “Facebook”.

Les manifestants se rassembleront devant le siège du ministère du tourisme à Tunis et traverseront l’avenue Mohammed V jusqu’au croisement de Kheireddine Pacha, a souligné la même source signalant que des organisations nationales, des composantes de la société civile et des acteurs politiques participeront à cette marche de solidarité avec le peuple palestinien.

De leurs côtés, les syndicats régionaux de Sfax et de Beja ont annoncé dans deux déclarations l’organisation d’un rassemblement, demain mardi, dans leurs gouvernorats pour exprimer leur soutien au peuple palestinien et exiger “l’élaboration d’une loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste” .

L’union régionale du Kef organisera, quant à elle, un rassemblement mercredi prochain.Des associations et des organisations nationales, y compris l’Union générale tunisienne du travail, ont appelé dans une déclaration commune à la formation d’une coordination nationale unifiée, ouverte à toutes les forces nationales qui rejettent la normalisation, pour soutenir la résistance palestinienne et criminaliser la normalisation.

Ils ont, dans ce sens, appelé à une manifestation imposante, demain mardi, à midi, devant le siège du Parlement, pour réclamer une loi incriminant la normalisation.Les personnalités nationales de tous les domaines ont été invités à participer, ce mercredi, à l’Avenue Mohamed V à Tunis, au mouvement de soutien auquel appelle l’Union générale tunisienne du travail.

Dans le cadre de l’engagement du peuple tunisien et des forces souveraines nationales à soutenir les causes de libération, des mouvements de protestation seront organisés devant les ambassades des pays qui soutiennent l’entité sioniste, lit-on dans la déclaration.Le peuple palestinien mène depuis plus d’une semaine des batailles pour dénoncer l’attque israélienne du quartier de Sheikh Jarrah et défendre la ville sainte d’Al Qods.