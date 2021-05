LCA (Quart de finale aller) CRB-EST (0-2) : Surprise à Alger, l’Espérance se complique la tâche pour la manche retour

L’Espérance sportive de Tunis a perdu la manche aller du quart de finale de la Ligue des champions d’Afrique devant la formation algérienne du CR Belouizdad (0-2), samedi après-midi, au stade du 5 juillet 1962 à Alger.

Surprise par une solide équipe du CRB, l’espérance a encaissé un premier but à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Zakaria Draoui avant de se retrouver menée par deux buts à zéro après la réalisation d’Amir Sayoud à la 81e.

Le match retour aura lieu le 22 mai au stade de Radès.

Pour ce match, les algériens qui auraient montré plus de détermination et d’envie à remporter cette première manche, avaient pressé haut sur le double tenant du titre pour l’empêcher de poser son jeu et de prendre les commandes dès l’entame de la rencontre.

De leur côté, profitant de ses deux latéraux très actifs, notamment le libyen Hamdou El Houni, de retour dans la compétition, les sang et or se sont montré dangereux à plus d’une occasion.

Le jeune Mohamed Ali Ben Romdhane s’illustrait au quart d’heure de jeu et voyait son tir un peu trop croisé stoppé in extremis sur la ligne de but par le défenseur algérien Mokhtar Belkhither après un débordement et un bon retrait de Hamdi Nagguez.

Deux minutes plus tard, le Chabab de Belouizdad risposte par une attaque rapide mais la tête de Marcelin Koupko, pourtant bien placé devant les cages du portier tunisien Ben Cherfia, ratait le cadre.

A force de persévérer, les algériens ouvraient le score contre le cours du jeu à la 34e. En effet, devant la domination stérile des tunisiens, Housseyn Selmi débordait sur le côté se déjouant de son compatriote de l’espérance, le latéral Elyes Chetti pour placer un bon ballon en retrait en direction de Zakaria Draoui qui ne manquait pas l’occasion de donner l’avantage à son équipe. 1-0 pour le CR Belouizdad.

Dès lors, plus confiants, les coéquipiers de Chamseddine Nessakh prenaient plus l’initiative d’aller inquiéter la défense espérantiste quelque peu débordée, mais toujours aussi solide grâce à la vigilance des Jabrane, Yaakoubi et du jeune Ben Romdhane.

A la fin de cette première période, l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo ajoutait une minute de temps additionnel qui ne changeait finalement rien à la donne. Les deux formations regagnaient les vestiaires sur le score de un à zéro pour le CRB.

A la reprise, on reprenait les mêmes et les sang et or donnaient le ton d’emblée.

A la 49e, Ben Romdhane ratait une deuxième belle occasion du point de penalty sur un corner bien tiré par Anice Badri.

Devant ces nombreuses occasions ratées, le coach Mouine Chaabani lançait à la 53e Khalid Abdul Bassit et Ghaylène Chaalali à la place de Raouf Benguit et Taha Yassine Khénissi pour sécuriser davantage le milieu de terrain et booster l’attaque.

De son côté, le coach serbe du CRB, Zoran Manojlovi?, remplaçait Bilal Tariket par Adel Djarrar, avant de lancer un peu plus tard Ahmed Gasmi à la place de Marcelin Koupko pour injecter du sang nouveau sur la pelouse et maintenir la pression exercée par les attaquants algériens sur les protégés de Chaabani qui étaient, d’ailleurs, tout prêts d’égaliser mais la tête de Abdelkader Jabrane passait à côté des cages de Moussaoui.

Toutefois, au fil des minutes, les algériens se montraient de plus en plus dangereux et faillirent même doubler la mise à la 68e, mais le gardien sang et or en décidait autrement, en sortant de bons reflexes.

Face à cette déferlante des offensives algériennes, Chaabani décidait de recourir au jeune Mohamed Ali Ben Hamida sur le flanc gauche à la place d’Elyes Chetti auteur d’une prestation moyenne.

A la 75e, nouvelle occasion de Abdul Bassit, fraichement débarqué, qui ratait étonnamment devant la cage un caviar de Ben Romdhane, privant ses coéquipiers du but égalisateur.

Coup de tonnerre à la 81e. Alors que les sang et or semblaient sur le bon chemin pour revenir dans le match, le Chabab récupérait un ballon dans le camp adverse et Draoui glissait une bonne passe pour Sayoud qui ne ratait pas son face à face avec le portier Ben Chérifia. 2-0 pour le CRB.

Ultimes cartes à jouer pour les deux entraîneurs; Chaabani lançait William Toggi en attaque à la place de l’ivoirien Fousiney Coulibaly et le serbe Zoran remplaçait le buteur Selmi par Zakaria Khali.

De son côté, l’arbitre ajoutait quatre minutes d’arrêts de jeu, avant de siffler la fin de ce derby maghrébin. Score final: 2-0 pour les algériens de Belouizdad.

Formations des deux équipes:

Espérance de Tunis: Moez Ben Cherifia, Hamdi Nagguez, Abdelkader Badrane, Mohamed Ali Yaakoubi, Ellyes Chetti, Foussiney Coulibaly (William Toggi-83e), Mohamed Ali Ben Romdhane, Abderraouf Benguit (Ghaylène Chaalali-53e), Anice Badri, Hamdou El Houni et Taha Yassine Khenissi (Khalid Abdul Bassit-53e).

CR Belouizdad: Taoufik Moussaoui, Chouhaib Keddad, Chamdeddine Nessakh, Zakaria Draoui, Amir Sayoud, Housseyn Selmi (Zakaria Khali-83e), Sofiane Bouchar, Mokhtar Belkhither, Bilal Tariket (Adel Djarrar-53e), Marcelin Koupko (Ahmed Gasmi-67e) et Houssem Mrezigue.