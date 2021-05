Ligue 1 (25e journée) : résultats et classement

Résultats et classement à l’issue des matches de la 25e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputés dimanche .

Dimanche 9 mai 2021:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 1 Alaya Brigui (6′)

ES Sahel 0

A Métlaoui:

ES Métlaoui 2 Yassine Mejdi (16′), Borhene Hakimi (52′)

US Monastir 0

A Tataouine:

US Tataouine 2 Kouni Khalfa (7 sp), Achraf Ben Dhiaf (7′)

Stade Tunisien 1 Bilel Ait Malek (83′)

A Sfax:

CS Sfaxien 2 Ousmane Camara (1′), Walid Karoui (81′)

JS Kairouan 0

A Bizerte (Bsiri):

CA Bizertin 2 Adamo Sabo (37′), Khalil Balbouz (89′)

Espérance de Tunis 0

A Soliman:

AS Soliman 2 Mohamed Ali Ben Hammouda (6′), Ellyes Brini (39′)

AS Réjiche 1 Nidhal Ben Salem ( 29′ sp)

A Radès:

Club Africain 1 Zouheir Dhaouadi (47′)

O Béja 1 Traoré (90+1)

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 60 25 19 3 3 36 14 +22 Champion

2. ES Sahel 49 25 15 4 6 42 22 +20

3. USB Guerdane 41 25 10 11 4 25 15 +10

4. CS Sfaxien 39 25 10 9 6 26 13 +13

-. AS Soliman 39 25 11 6 8 33 32 +1

6. AS Réjiche 35 25 9 8 8 24 20 +4

7. US Monastir 30 25 8 6 11 26 27 -1

-. C.Africain 30 25 6 12 7 25 30 -5

. US Tataouine 30 25 7 9 9 23 30 -7

-. O. Béja 30 25 7 9 9 21 22 -111.

S. Tunisien 29 25 6 11 8 22 21 +1

-. ES Métlaoui 29 25 7 8 10 15 20 -5

13. CA Bizertin 28 25 7 7 11 20 27 -7

14. JS Kairouan 3 25 0 3 22 13 59 -45 Reléguée en L2