Ligue 1 (25e journée)/lutte pour le maintien : sept clubs dans un mouchoir de poche, verdict reporté à l’ultime journée

Les clubs du bas du tableau ne connaîtront leur sort que lors de l’ultime journée du championnat de la ligue 1, et le suspense reste encore entier puisque pas moins de sept équipes sont dans un mouchoir de poche, après les rencontres de la 25e journée disputées dimanche.

En effet, l’US Monastir, le Club Africain, l”US Tataouine,’ l’Olympique de Béja avec 30 point chacun, le Stade Tunisien et l ES Metlaoui (29 pts) et le CABizertin avant-dernier (28 points), ne sont pas sortis d’affaire et le verdict est reporté à la 26e et dernière journée

A Radès et après avoir mené jusqu’à la dernière minute du match sur un but de Zouheir Dhaouadi (47′), le Club Africain s’est fait surprendre par l’Olympique de Béja qui a réussi a égaliser par Agboso Klousseh dans le temps additionnel (90+5),

Ce nul ne fait ni les affaires des clubistes ni celles des cigognes puisque l’équipe de Bab Jedid sera encore à l’épreuve lors de la dernière journée en affrontant un Stade Tunisien (29e) également concerné par le maintien, et qui a été défait sur le terrain de l’US Tataouine (2-1). De leur coté les béjaouas se rendront à Sousse affronter le dauphin l’Etoile du Sahel

A Tataouine les locaux ont imposé leur domination sur les stadistes en ouvrant le score dès la 7e minute sur un pénalty transformé par Kouni Khalfa (7 sp) avant de doubler la marque par Achraf Ben Dhiaf (7’1′). Les visiteurs ont réduit le score à la 83′ par Bilel Ait Malek (83′)

Si la mission semble plus ou moins aisée pour les sudistes lors de la prochaine journée en allant affronter la JS Kairouan déja reléguée et qui s’est effondrée sur son terrain devant le CS sfaxien (0-2), il n’en sera pas de même pour l’équipe du Bardo face au Club Africain.

La bonne affaire a été réalisée par l’ES Metlaoui qui a décroché trois points précieux sur son terrain de l’US Monastir , grace à Yassine Mejdi (16′) et Borhene Hakimi (52′).

Un succès qui laisse les miniers esperer rester parmi l’élite lors de leur dernier match face au champion l’Esperance Sportive de Tunis tandis que les usémistes, n’auront pas d’autres choix que de profiter de l’avantage du terrain pour battre l’AS Rejiche (6e/35 pts) vainqueur ce dimanche de l’AS Soliman (2-1)

D e son coté le CA Bizertin qui a arraché une belle victoire devant l’Espérance (2-0), buts d’Adamo Sabo (37′) et Khalil Balbouz (89′), reste avant-dernier, mais à une seule longueur de retard sur l’ES Metlaoui et le Stade Tunisien. Les cabistes auront un difficile déplacement lors de la dernière journée sur le terrain de l’ Ben Guerdane qui a consolidé sa troisième place (41 pts) en battant l’Etoile sur un but d’Alya Brigui (6e).

Enfin le CS Sfaxien qui a renoué avec la victoire aux dépens de la lanterne rouge, reste quatrième exaequo avec l’AS Soliman,