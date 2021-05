Tunisie : Les professionnels de la santé des secteurs public et privé exemptés des mesures de confinement général

Le ministère de la Santé a fait savoir, samedi, que les professionnels de la santé et les intervenants du secteur sanitaire dans les secteurs public et privé sont exemptés des mesures de confinement sanitaire général décrété du 9 au 16 mai courant, afin d’assurer la continuité des soins au cours cette période.

Dans un communiqué publié, samedi, le ministère de la santé a précisé que les mesures du confinement sanitaire général ne concernent pas les professionnels de la santé des secteurs public et privé, les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les personnes exerçant dans les cabinets médicaux et les laboratoires d’analyse privés.

Les dérogations concernent, également, les personnes opérant dans le secteur de fabrication des médicaments, les techniciens supérieurs et les infirmiers travaillant dans les dispensaires ainsi que dans le secteur paramédical et les personnes exerçants dans les sociétés de distribution des fluides et équipements médicaux.

Sont, aussi, exemptés des mesures de confinement général, les entreprises de maintenance des équipements dans les établissements de santé publics et privés, les personnes exerçant dans les sociétés de transport sanitaire et les travailleurs dans les urgences nocturnes.

A noter qu’un confinement sanitaire général a été décrété sur tout le territoire, du 9 au 16 mai courant.