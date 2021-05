Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 05 mai 2021

Pluies éparses et orageuses attendues sur le nord, le centre et localement le sud avec possibilité de chute de grêles par endroits.

Légère baisse des températures et les maximales varieront entre 18 et 23 ° C dans le nord, le centre et le sud-est, entre 28 et 34 °C dans le reste des régions et atteindront 39 °C dans l’extrême sud.

Vent actif prés des côtes Est et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable. Mer agitée à très agitée sur les côtes Est et peu agitée dans le nord et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.