Tunisie : La chute de la fusée chinoise sur un pays est peu probable

La directrice scientifique à la Cité des sciences à Tunis, Sarah Snoussi, indique que la probabilité de la chute de la fusée chinoise “Long March 5B” sur un pays est faible ; la Chine ayant perdu son contrôle après s’être débarrassée de l’unité principale de la station spatiale en orbite.

La fusée devrait tomber à l’océan qui couvre 70% de la surface du globe. Citée par la TAP, Snoussi explique que cette fusée, qui tourne autour de la Terre une fois toutes les 90 minutes en orbite terrestre basse, a été lancée le 30 avril. Elle pèse 21 tonnes, mesure 30 mètres de long et 5 mètres de diamètre, et tourne en orbite autour de la Terre à une vitesse de près de 21 000 Km par heure de pôle à pôle, ce qui rend la date de sa chute au sol non déterminée, selon ses estimations.

Elle a ajouté que l’armée américaine, qui suit la trajectoire de la fusée, a précisé qu’il est probable qu’elle tombe le 10 mai, indiquant qu’il est possible, 6 heures avant le crash et la décomposition de la fusée, de déterminer l’emplacement de sa chute.

L’Association spatiale Tunisienne avait souligné sur sa page Facebook que la fusée chinoise est passée au-dessus de la Tunisie à deux reprises en toute sécurité, notamment dans le nord et le sud du pays tunisien, indiquant qu’il ne traverserait plus le ciel tunisien avant minuit ce soir.

Elle a mentionné que le monde entier est constamment en état de surveillance et de suivi de la fusée, qui est devenue incontrôlable dans l’espace et pourrait frapper n’importe où sur Terre ou dans les mers et les océans sans avertissement.

L’Association spatiale tunisienne a rapporté que le porte-parole du “Pentagone”, siège du département américain de la Défense, “Mike Howard” a déclaré que l’armée américaine suit de près la trajectoire de la fusée.