Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 03 mai 2021

Des pluies orageuses sont attendues lundi sur le nord, le centre et localement le sud. Les quantités seront faibles à moyennes avec possibilités de chute de grêles par endroits.

Légère baisse des températures et les maximales seront comprises entre 20 et 25 °C dans le nord, le centre et les régions côtières Est et entre 25 et 30°C dans le reste des régions.

Un vent de secteur Est, modéré soufflera sur le pays et atteindra 50 km/h dans le sud. Mer agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur le reste des côtes.