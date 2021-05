Tunisie : Des travaux au niveau du tunnel de l’aéroport de Tunis – Carthage

Le Ministère de l’équipement, du logement et de l’infrastructure a informé tous les usagers de la route en provenance de la capitale – route nationale 8 – et de la Marsa – route nationale 9 – par l’Avenue Yasser Arafat en face de l’aéroport international de Tunis – Carthage en direction de l’Ariana et Bizerte et des zones aux alentours de la route X, que le tunnel sera fermé afin de terminer les travaux au niveau de l’entrée en face de l’aéroport de Tunis-Carthage, où les véhicules peuvent continuer à circuler et à se déplacer directement sur la route menant au parking de l’aéroport par le centre de tri postal.

Les travaux commenceront ce mardi 4 mai 2021 à partir de 7 h du matin pendant trois jours consécutifs.

Selon le ministère, ces travaux sont faits dans le cadre de l’achèvement des travaux du projet de liaison entre la route X et la route nationale 10 à Tunis.

Le ministère de l’Équipement, du Logement et de l’Infrastructure a appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence, à réduire la vitesse et à respecter les feux de circulation tout en s’excusant de ces inconvénients.