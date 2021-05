Tunisie -Météo : Pluies éparses et températures toujours en hausse

Le temps sera favorable, durant les premières heures de la journée, à l’apparition d’un brouillard dans les zones basses.

Temps nuageux dans la plupart des régions et sera marqué par l’apparition de celuules orageuses accompagnées de pluies éparses dans le nord, le centre et localement le sud.

Températures toujours en hausse. Les maximales oscilleront entre 25°c et 30°c dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 28°c et 33°c dans le reste des régions.

Elles atteindront 38°c dans le sud-est du pays.

La force du vent nécessite la vigilance notamment près des côtes et dans le sud. Mer agitée à très agitée.