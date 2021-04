Les températures poursuivront leur tendance ascendante, jeudi, les maximales évolueront entre 25 et 31 degrés dans le Nord, les hauteurs et le Sahel, entre 32 et 38 dans le reste des régions et atteindront 41 degrés dans le Sud-est avec vents de Sirocco.

Les vents seront généralement modérés, avec une vitesse qui ne dépassera pas 30 km /h. La mer sera ondulée à peu agitée.

Temps partiellement nuageux à peu nuageux sur la plupart des régions.