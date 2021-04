Tunisie : Discussions en cours pour un accord concernant l’hospitalisation de patients atteints du coronavirus dans le secteur privé aux frais de l’Etat

Le ministre de la Santé, Fawzi Mahdi, a affirmé, aujourd’hui, mardi, que des discussions sont en cours entre le ministère de la Santé, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et les représentants des cliniques privées pour parvenir à un accord concernant l’hospitalisation des patients atteints du coronavirus dans le secteur privé aux frais de l’Etat.

Intervenant lors d’une séance plénière à l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) consacrée à la ratification d’un accord de prêt conclu entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour financer l’acquisition de vaccins et de matériel médical, le ministre de la Santé a déclaré que le secteur privé prend actuellement en charge un nombre important de personnes contaminées par le virus Covid-19 et que des négociations sont actuellement en cours pour parvenir à un accord concernant l’admission par les cliniques privées de patients confirmés Covid-19 dont les frais d’hospitalisation seront pris en échange par l’Etat en cas de saturation de la capacité d’accueil des hôpitaux publics.

Il a, à cet égard, fait savoir que le taux d’occupation des lits de réanimation s’élève, actuellement, à 91% contre 85% pour les lits d’oxygène malgré l’augmentation des capacités d’accueil des établissements publics de santé pour faire face au nombre croissant de patients.

Ainsi, a-t-il dit les lits de réanimation sont passés de 90 depuis l’aparition du virus dans le pays à 380 actuellement alors que les lits d’oxygène disponibles s’élèvent à 2 mille 200 lits contre 450 au début de l’épidémie.