OPPO Watch : une montre connectée, élégante et polyvalente fonctionnant avec Google Wear OS

OPPO, marque leader sur le marché mondial des appareils connectés, a lancé, sur plusieurs marchés du monde, sa dernière série de montres connectées, alliant puissance, polyvalence et esthétisme.

L’OPPO Watch fait partie de la première génération de montres connectées fonctionnant avec Wear OS by Google à bénéficier d’une connectivité inégalée. Avec l’introduction du système d’exploitation Wear OS by Google, OPPO offre la possibilité à ses utilisateurs d’accéder aux applications et services Google d’un simple touché par commande vocale.

La montre connectée d’OPPO arbore un écran AMOLED flexible incurvé pour sa version en 46mm, une première mondiale pour les codes du design de l’industrie. En embarquant la technologie de charge OPPO Flash VOOC, elle devient l’une des smartwatches qui se recharge le plus vite au monde.

Un design unique et haut de gamme

La série de montres connectées OPPO associe la connectivité d’un smartphone aux performances de coaching et de suivi d’activité, le tout combiné à un design premium et élégant. Pensée pour la vie quotidienne et conçue pour une expérience haut de gamme, OPPO Watch se décline en trois versions avec un boîtier de 41 mm (Bluetooth) ou 46 mm (en version eSIM/LTE ou Bluetooth), s’adaptant ainsi à toutes les tailles de poignets.

Fabriquée avec des matériaux sophistiqués, l’OPPO Watch arbore un design unique et haut de gamme.

La montre connectée est aussi équipée d’un SoC Snapdragon Wear 3100 et d’une puce Apollo 3, avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Conçu pour rester connecté à longueur de journée, son système Dual Chip Endurance offre la possibilité de basculer d’un mode Intelligent piloté par la puce Snapdragon, à un mode Économie d’énergie piloté par la puce Apollo3, équilibrant ainsi hautes performances et efficacité énergétique.

Grâce à la technologie exclusive de charge OPPO Flash VOOC, la montre bénéficie de 16 heures d’autonomie supplémentaire en seulement 15 minutes de recharge.

Un parfait compagnon pour la vie professionnelle et personnelle

Véritable multitâche, l’OPPO Watch offre la possibilité de passer rapidement d’une tâche à une autre sans interrompre le rythme et le flux de la journée. La montre est conçue pour une parfaite combinaison entre vie personnelle et professionnelle.

La version OPPO Watch 46mm (LTE) dispose d’une eSIM, pour une connexion permanente, avec ou sans smartphone. En un simple mouvement, les appels d’un smartphone Android peuvent être redirigés pour rester en contact avec ses proches même sans téléphone. Plus besoin de son smartphone pour la pratique de l’activité physique : l’utilisateur peut directement depuis son poignet prendre des appels téléphoniques, répondre à ses sms ou utiliser de manière indépendante des applications. Avec une capacité de 8 Go de stockage ou l’accès à des plateformes de streaming, l’utilisateur peut pratiquer son activité librement en écoutant de la musique sans avoir besoin de son téléphone.

Un coach sportif

L’OPPO Watch est un excellent compagnon d’entraînement, qui permet de suivre avec précision ses statistiques physiques. Grâce aux 4 capteurs situés au dos de la montre, les données sont enregistrées et gardées en mémoire via un journal électronique pour ensuite analyser les performances et adapter les objectifs des prochains entraînements. Les adeptes de fitness peuvent profiter d’un coaching personnalisé grâce aux 5 modes d’entraînement disponibles sur la montre : la combustion des graisses en courant, la course à pied, la marche à pied, le cyclisme ou encore la natation. En plus du suivi des exercices, un coaching vocal est également disponible. Pour réussir à garder la forme, et ce même durant une journée marathon, l’OPPO Watch permet d’optimiser son temps grâce aux vidéos d’entraînement de « 5 minutes d’exercices rapides au quotidien ».

Un allié quotidien de votre santé

L’OPPO Watch favorise aussi une vie plus saine pour une meilleure hygiène de vie. Le suivi de l’activité quotidienne enregistre précisément le nombre des pas, les calories brûlées ou encore la distance parcourue. À partir de moins de 20 pas par heure, l’utilisateur reçoit des notifications pour lui signaler sa longue période de sédentarité et des objectifs lui sont fixés pour encourager la pratique journalière.

Les 4 capteurs situés à l’arrière de la montre surveillent très précisément la fréquence cardiaque tout au long de la journée au repos ou lors de l’activité sportive. Grâce à la fonctionnalité de cardiofréquencemètre (ECG), les troubles du rythme cardiaque sont ainsi facilement identifiables et rapidement signalés. L’OPPO Watch se pare d’un mode “Exercices de Respiration” et accompagne son utilisateur à mieux respirer pour lutter contre les troubles du rythme cardiaque liés au stress et l’anxiété.

Par ailleurs, le mode suivi de sommeil fournit un rapport détaillé et étudie les différents cycles de son utilisateur dans le but d’améliorer la durée et la qualité de son sommeil.

Une infinité de possibilités

La montre s’adapte à la personnalité de celui ou celle qui la porte, en proposant une multitude d’options de personnalisation, du fond d’écran à la taille du cadran. Grâce à l’intelligence artificielle, et en utilisant l’application HeyTap Health, l’utilisateur a la possibilité de faire matcher l’arrière-plan de sa montre avec sa tenue du jour pour un accord parfait avec le look vestimentaire. Le fond d’écran se personnalise également via la bibliothèque d’images de son smartphone ou avec l’un des cinq modes déjà préconfigurés.

Durables et résistants, les bracelets interchangeables bicolores noirs, fabriqués à base de fluoroélastomères ont été conçus pour la pratique de l’activité sportive. Pour opter pour un look encore plus chic, le cadran est disponible en coloris Bleu Nuit pour la version OPPO Watch 46mm et Noir ou Rose pour la version OPPO Watch 41mm.

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.