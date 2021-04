Ligue 1 (19e journée/matches retard) : l’Espérance s’approche du titre, l’Etoile conforte sa 2e place

L’Espérance de Tunis voit désormais le titre de champion de Tunisie lui tendre ses bras, après avoir conforté son leadership de la Ligue 1 grâce à sa victoire, dimanche, face à la JS Kairouan (3-1), tandis que la deuxième place semble prédestinée à l’Etoile du Sahel, vainqueur du CS Sfaxien (2-1), dans le clasico en retard de la 19e journée.

Le leader sang et or est venu à bout, dimanche, à Radès, de la lanterne rouge, la JS Kairouan, grâce à un doublé de Anis Badri (62 et 88) et un but de Khalid Abdul Bassit (63) contre un but de Iheb Addami (73) pour les Aghlabides.

Un cinquième succès de suite qui permet aux protégés de Mouine Chaabani de conforter leur leadership avec 55 points et de s’approcher davantage de la conservation de leur titre, car une victoire lors du prochain match en retard face au CS Sfaxien pourra mettre fin à tout suspense.

De leur côté, les Aghlabides qui ont déjà fait leurs adieux à la Ligue 1, ont échoué une nouvelle fois à décrocher leur premier succès de la saison, fermant la marche avec 3 points seulement.

Dans le clasico en retard de la journée, disputé au stade Mhiri, l’Etoile du Sahel a franchi un grand pas vers la conservation de la place de dauphin après avoir arraché une victoire (2-1) face à l’équipe B du CS Sfaxien dont les principaux cadres sont en déplacement au Bénin pour affronter Salitas du Burkina Faso, dans le cadre de la coupe de la CAF.

Il s’agit du premier succès étoilé face au même adversaire depuis mars 2018, signé Hamza Lahmar (35 sp) et Aymen Sfaxi (53), tandis que les Sfaxiens ont réduit la marque à la 67e par Ousmane Camara.

Grâce à ce succès, les étoilés se maintiennent à la deuxième place avec 46 points, à 9 points du leader espérantiste et à 12 longueurs d’avance sur leur adversaire du jour (4e avec 34 points) qui a compromis ses chances de remonter sur le podium.

Dimanche

A Sfax :

CS Sfaxien 1 Ousmane Camara (67)

ES Sahel 2 Hamza Lahmar (35 sp), Aymen Sfaxi (53)

A Radès :

Espérance ST 3 Anice Badri (62 et 88), Khalid Abdul Bassit (63)

JS Kairouan 1 Iheb Addami (73)

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 55 21 18 1 2 34 11 +23

2. ES Sahel 46 22 14 4 4 41 20 +21

3. USB Guerdane 37 23 9 10 4 23 14 +9

4. CS Sfaxien 34 21 9 7 5 24 12 +12

5. AS Soliman 33 23 9 6 8 30 31 -1

6. AS Réjiche 32 22 8 8 6 22 17 +5

7. US Monastir 30 23 8 6 9 25 22 +3

8. C.Africain 28 23 6 10 7 23 28 -5

-. O. Béja 28 23 7 7 9 19 10 -1

10. S. Tunisien 26 22 5 11 6 20 18 +2

-. ES Métlaoui 26 23 6 8 9 13 19 -4

12. US Tataouine 24 23 5 9 9 18 28 -10

13. CA Bizertin 21 22 5 6 11 14 26 -12

14. JS Kairouan 3 23 0 3 20 13 53 -40 Reléguée en L2