Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 15 avril 2021

Des perturbations météorologiques sont attendues, jeudi. Temps pluvieux sur le nord et les régions Ouest.

Les pluies seront éparses, parfois orageuses et concerneront progressivement l’Est du pays. Ces pluies seront localement denses.

Un vent fort soufflera prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable. La vitesse du vent atteindra 70 km/h et dépassera temporairement 90 km/h sous formes de rafales sur le sud-ouest.

Mer agitée à très agitée et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche à partir de cet après-midi.

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 22 °C dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, entre 28 et 34 °C dans le reste des régions et atteindront 37 °C à Borj El khdhra.