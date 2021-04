Coupe de la CAF (4e journée/Gr C) : Un clasico CSS-ESS pour le leadership

Le leadership dans le Groupe C sera en jeu demain, à l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF, notamment, du clasico qui opposera les deux représentants tunisiens dans la compétition, à Sfax, le CS Sfaxien et l’Etoile sportive du sahel.

Et pour cause, les chances de qualification demeurent intactes pour les quatre formations en compétition, surtout avec le retour dans la course de l’ASC Jaraaf de Dakar et de Salitas FC du Burkina Faso.

Le CS Sfaxien, actuel leader avec 5 points, semble détenir un meilleur moral que son adversaire sahélien qui se présente en deuxième posture avec 4 points ex aequo avec les Sénégalais de Jaraaf.

Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il est difficile d’établir un pronostic précoce vu l’enjeu et le niveau relativement proche entre les deux formations tunisiennes.

Le coach espagnol du CSS comptera, demain dimanche, sur une formation remaniée par rapport au match aller avec l’ambition de jouer l’attaque dès les premières minutes, en lançant d’entrée Firas Chaouat et les étrangers Kingsley Eduoo, Kingsley Sokari et Mohamed Soulah.

De son côté, l’Etoile sportive du Sahel avait préalablement à cette rencontre focalisé sa préparation sur les côtés psychologique et physique, malgré l’absence de certains de ses éléments importants, à l’instar de Malek Baayou dont les premiers examens ont révélé une élongation au niveau des ischios jambiers et sera donc indisponible pour au moins trois semaines, au même titre qu’Amine Ben Amor victime d’une rupture des ligaments croisés.

Le match de dimanche se présente, de ce fait, un match très tactique pour les deux formations tunisiennes dont le sort sera tributaire de la capacité de chacune des deux équipes à imposer son jeu et son rythme et à surprendre l’adversaire pour espérer passer en quart, notamment, que l’ASC Jaraaf et les Salitas FC sont toujours dans la course.