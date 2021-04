Tunisie : 10 tentatives et actes de suicide en mars 2021

En Mars 2021, environ 10 tentatives et actes de suicide ont été relevés, selon le dernier rapport de l’Observatoire social tunisien (OST) relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Il s’agit de 6 hommes et 4 femmes âgés entre 26 et 35 ans outre une une femme âgée de plus de 60 ans.

Environ la moitié des tentatives et actes de suicide ont eu lieu par pendaison et le reste soit par immolation soit par saut et précipitation ou par un objet pointu.

Les incidents de suicide et de tentative de suicide ont eu lieu dans les gouvernorats de Bizerte, Nabeul, Kasserine, Tunis, Sousse, Monastir, Gabès et Gafsa, indique le rapport.