Tunisie : Le gouverneur de Nabeul avertit les citoyens suite à l’augmentation des contaminations

La situation sanitaire dans le gouvernorat de Nabeul est très dangereuse en raison de la propagation du coronavirus dans la région, a déclaré le gouverneur de Nabeul Mohamed Ridha Mlika ce mercredi 7 avril 2021.

Mlika a expliqué que l’indicateur de risque réside dans le nombre élevé de cas positifs équivalents à une personne sur trois qui a été testée, c’est-à-dire un pourcentage égal à 34% et le taux de cas positifs au niveau national a dépassé les 10%.

Le deuxième indicateur, selon Mlika, est la surcharge des hôpitaux avec 19 patients positifs à la Covid-19 en raison de l’enregistrement de 80 cas par jour.

Le gouverneur de Nabeul a confirmé que six délégations ont été classées comme zone rouge à cause de la forte propagation du virus à savoir : Dar Chaabane Fehri, Beni Khiar, Korba, Hammamet, Nabeul et Kelibia.

Il a appelé les citoyens à faire preuve d’une plus grande prudence et d’un plus grand respect du protocole de santé fourni par le ministère de la Santé à titre préventif pour réduire la propagation du virus.