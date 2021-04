Tunisie – COVID-19 : Le taux de positivité des tests atteint les 60%

60% des tests effectués pour dépister la COVID-19 dans le cadre des interventions quotidiennes du service d’aide médicale urgente (SAMU) sont positifs, a fait savoir dimanche la vice-présidente du SAMU, Saïda Zelfani.

” Il s’agit d’un indicateur dangereux qui requiert plus de vigilance et de rigueur dans l’application du protocole sanitaire “, a-t-elle dit dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon la même source, sur 200 personnes dépistées entre le 29 mars et le 03 avril, 120 ont été testées positives au coronavirus.

Elle a, en outre, signalé que le SAMU a reçu au cours de cette semaine 4 mille appels par jour contre 3 mille appels au cours de la semaine précédente et moins de 90 tests effectués.

Zelfani a indiqué que la hausse du nombre d’appels et d’interventions montrent que le virus gagne du terrain et que les Tunisiens sont appelés à respecter les règles de distanciation et d’hygiène et à appliquer le protocole sanitaire pour éviter la contamination surtout que le nombre de personnes vaccinées est actuellement faible.

Dans ce contexte, elle a précisé que ce virus ne touche pas uniquement les personnes âgées faisant remarquer que des personnes âgées entre 40 et 50 ans sont actuellement en réanimation.

A noter que jusqu’au 02 avril, la Tunisie a enregistré 8931 morts du coronavirus sur un total de 258 mille 335 cas confirmés dont 218 mille 775 guérisons.