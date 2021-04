Nouvelle programmation de la cinémathèque tunisienne pour le mois d’avril

Un cycle sur l’auteur-réalisateur libanais de films documentaires “Borhane Alaouié, poète des marges et de l’exil ” avec un gros plan sur Alfred Hitchcock, un master class avec M.Naja Al-Achkar, producteur et directeur de l’association Nadi Lekol Nas autour du thème : ” Le processus de sauvegarde et d’archivage des films ” et une avant première de la version restaurée du film “BEYROUTH LA RENCONTRE” de Borhane Alaouié sont les principaux axes de la programmation de la cinémathèque tunisienne du 7 au 11 avril à la cité de la culture Chedli Klibi.

Ci-après le programme détaillé :

// Cycle ” Borhane Alaouié, poète des marges et de l’exil ”

Gros Plan : Alfred Hitchcock

Programme : Les films seront présentés par son fils Daoud Alaouié

// Mercredi 7 avril à la salle Tahar Chériaa :

17h : “KAFR KASSEM” de Borhane Alaouié, 1975, Liban, 120′

// Jeudi 8 avril à la salle Tahar Chériaa :

11h : Master class avec M.Naja Al-Achkar

Thème : ” Le processus de sauvegarde et d’archivage des films ”

17h :

“HAKAZA” de Daoud Alaouié, Liban, 5′

“BORHANE ALAOUIE, LA RENCONTRE” de Myriam Sassine, Liban, 11′

“LETTRE D’UN TEMPS DE GUERRE” de Borhane Alaouié, 1984, Liban, 52′

// Vendredi 9 avril 2021 à la salle Tahar Chériaa :

17h : “ECLIPSE D’UNE NUIT NOIRE” de Borhane Alaouié, 1993, Liban

“LETTRE D’UN TEMPS D’EXIL” de Borhane Alaouié, 1988, Liban, 51′

// Samedi 10 avril 2021 à la salle Ciné 350 :

17h : “BEYROUTH LA RENCONTRE” de Borhane Alaouié, 1981, Liban, 125′ (Version restaurée en avant-première)

// Dimanche 11 avril 2021à la salle Tahar Chériaa :

15h : LA CORDE d’Alfred Hitchcock, 1948, Etats-Unis, 81′