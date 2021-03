Tunisie : Le variant britannique présent à Kébili

Ali Haddad, chef du département des programmes d’information et de santé au département régional de la santé à Kebili, a confirmé que les tests de dépistage du coronavirus effectués sur un certain nombre d’échantillons porteurs du coronavirus, a confirmé l’existence de 3 infections de la souche britannique de ce virus pour les personnes originaires de Souk Lahad. Il explique que ces personnes pourraient guérir étant donné qu’une période est passée entre le dépistage et la détection du variant britannique.

Haddad a déclaré à l’agence TAP que la propagation des infections dans certaines régions et au sein de certaines familles a conduit les autorités médicales à réfléchir au processus de coupe génétique, en particulier à la lumière de l’enregistrement des infections par la nouvelle souche (mutation britannique) dans un certain nombre de gouvernorats de la République.

Il a appelé à la prudence et au respect des protocoles de santé, en particulier le port du masque et le maintien des mains propres, tout en évitant les endroits surpeuplés, afin d’éviter la propagation, à nouveau du virus, d’autant plus que la direction régionale de la santé a enregistré une nouvelle augmentation du nombre de cas positifs à la Covid-19 ces derniers temps.