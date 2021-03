« Les villes prudentes », thème d’une journée de sensibilisation de l’ATPR et Total

« Les villes prudentes », c’est sur ce thème que l’Association tunisienne de la prévention routière (ATPR), en partenariat avec Total Tunisie, a organisé une journée de sensibilisation, jeudi 25 mars 2021.

A cette occasion, le directeur général de Total Tunisie, Abdesslam Rhnimi, a présenté la politique et l’engagement du groupe Total en matière de sécurité routière. Il a également donné un aperçu sur l’avenir de la mobilité électrique en Tunisie, sujet sur lequel la filiale locale s’est affirmée comme un acteur précurseur.

Toujours au cours de cette manifestation, Total a offert un kit pédagogique sous forme de cube ludique dédié à la sécurité pour plusieurs régions du pays ainsi que des cartes carburants aux 10 meilleurs conducteurs primés pour leur comportement d’“automobilistes responsables“, selon une étude de marché conduite par l’ATPR sur tout le territoire.

A noter que cette journée de sensibilisation s’est tenue en présence de deux ministres, Kamel Doukh et Moez Chakchouk, respectivement ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, et du Transport et de la Logistique.