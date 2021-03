CAN-2021 (qualifications GrJ) – Libye – Tunisie (2-5) : les déclarations

Voici les déclarations après le match Tunisie-Libye (5-2), comptant pour la cinquième journée des qualifications à la CAN-2022, disputé jeudi soir au stade des martyrs de Bnina à Benghazi.

Mondher Kebaier (sélectionneur) : “Je suis satisfait de la prestation des joueurs, notamment en deuxième mi-temps où ils ont créé plusieurs occasions, marqué des buts, fait preuve d’application à tous les niveaux. Les remplacements ont également été judicieux, tout a bien marché. Mais cela n’empêche qu’il y a eu quelques défaillances en première période qui nous ont coûté deux buts et qu’il faut corriger le plus tôt possible”.

Seifeddine Jaziri (joueur): “Je suis content d’avoir contribué à cette victoire en inscrivant deux buts. Ces derniers matches constituent une bonne préparation pour les qualifications de la Coupe du monde 2022″.

Elyès Sekhiri (joueur) :”On a eu affaire à un adversaire coriace qui nous as posé beaucoup de difficultés surtout en première mi-temps. C’est bien de l’emporter avec un beau score, mais il y a des choses à corriger surtout au niveau du jeu collectif, si on veut atteindre nos objectif”.

Mohamed Drager (joueur) : “Le début du match était difficile. Le but libyen en première mi-temps nous as secoué et on a su bien réagir en l’emportant par un large score”.