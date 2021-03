Ligue 1 (20e journée) : C.Africain-CA Bizertin, le choc des mal-classés

Le match C.Africain-CA Bizertin sera le match choc de la 20e journée de la Ligue 1 du football professionnel, opposant deux équipes mal classées, tandis que le leader espérantiste et le dauphin étoilé seront à l’épreuve du déplacement.

Le Club Africain qui n’arrive toujours pas à décoller (12e, 18 points) accueillera le CA Bizertin, non moins loti (13e avec 17 points), avec l’intention pour tous les deux de prendre une bouffée d’oxygène et s’éloigner du bas du tableau.

La formation clubiste, invincible depuis sept journées (5 nuls et 2 défaites), tentera de confirmer sa bonne santé du moment qui s’est nettement améliorée depuis l’avènement de Montassar Louhichi. Mais elle n’aura pas la tache facile devant un adversaire qui essaye de son côté de rééditer son exploit de la précédente journée face à l’US Tataouine (2-1), sous la houlette de son nouveau coach Sami Gafsi qui vient remplacer Kaies Yaacoubi.

L’autre match des mal-classés verra l’O.Béja (11e, 21 points) recevoir l’ES Metlaoui (22 points), avec l’intention de s’éloigner davantage du bas du tableau.

Les Cigognes (11e), après une série de trois matches sans succès précipitant le départ de l’entraîneur Khaled Ben Yahia, remplacé provisoirement par Mohamed Mkacher, chercheront à se rattraper ce samedi face à un adversaire qui partira avec les mêmes intentions.

A Kairouan, les Aghlabides, lanterne rouge (3 points) et jusqu’ici sans le moindre succès, joueront leur survie ce samedi face à l’US Monastir, 8e (23 points) puisque une nouvelle défaite pourrait hypotéquer leurs chances de maintien parmi l’élite.

Une situation délicate que les protégés de Lassad Jarda tenteront d’exploiter pour mettre la pression sur leur adversaire du jour, en vue de conforter leur position en milieu du tableau, en attendant la mise à jour du calendier qui leur réserve trois matches décisifs face au CS Sfaxien, l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel.

L’autre match programmé samedi, verra l’AS Soliman, auteur de résultats en queue de poisson qui lui ont valu la 6e place (26 points), offrir l’hospitalité à son poursuivant, le Stade Tunisien marqué également par des résultats instables (7e, 24 points). Les deux adversaires cherchent une vicotire qui les rapprocherait davantage du haut du tableau.

Dimanche, l’Espérance de Tunis (40 points, – 3 matches), auréolée d’une belle victoire en Ligue des champions face au Zamalek d’Egypte qui l’a propulsée en quarts de finale de la compétition, sera en déplacement à Rejiche (28).

Une importante confrontation aussi bien pour le leader qui veut creuser l’écart en tête du classement, surtout après son deuxième revers de la saison concédé face à son dauphin, que pour l’AS Rejiche qui vise la 3e place du podium occupée par l’US Ben Guerdane (31 points).

Après un déplacement peu réussi à Ouagadougou (0-1 face à Salitas) dans le cadre de la coupe de la CAF, le dauphin étoilé (33 points, avec trois matches en moins) sera de retour en compétition nationale où il effectuera un déplacement périlleux à Tataouine.

Invincibles depuis dix journées, les hommes de Lassad Dridi, tombeurs du leader lors de leur dernier match (2-0), tenteront de conserver cette dynamique de victoire afin de conforter leur 2e place sur le podium.

Mais leur tache risque d’être compliquée par l’US Tataouine (9e, 22 point) qui tachera de son côté de se rattraper après son dernier revers à Bizerte pour s’approcher davantage du milieu du tableau.

L’US Ben Guerdane, 3e, sera également en déplacement à Sfax avec l’intention de poursuivre sur sa lancée après son dernier succès face à l’AS Rejiche (2-1), pour conforter sa 3e place. Mais l’opération ne s’annonce pas de tout repos devant un CS Sfaxien (28 points), qui guette à son tour le retour sur le podium.

Auteur d’un match nul face au Jaraaf du Sénégal en coupe de la CAF (1-1), la formation sfaxienne qui reste sur deux défaites et un nul lors des trois derniers matches de Ligue 1, aura néanmoins l’occasion de se rattraper lors de ses trois prochains matches en retard, dont le clasico face à l’Etoile du Sahel.

Samedi 20 mars

A Radès (16h15) : C.Africain – CA Bizertin

Au Bardo (14h00) : S. Tunisien – AS Soliman

A Béja (14h00) : O.Béja – ES Metlaoui

A Kairouan (14h00) : JS Kairouan – US Monastir

Dimanche 21 mars

A Sfax (14h00) : CS Sfaxien – US Ben Guerdane

A Mahdia (13h00) : AS Rejiche – Espérance de Tunis

A Tataouine (13h00) : US Tataouine – Etoile du Sahel