Ligue 1 (19e journée) : L’US Monastir concède le nul à domicile contre le Stade tunisien (0-0)

L’Union sportive monastirienne a concédé le nul contre le Stade Tunisien (0-0), mercredi à Monastir, dans un match comptant pour la 19e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

A l’issue de cette rencontre, les deux formations engrangent chacune un seul point et conservent leurs rangs respectifs au classement.

Le Stade tunisien est toujours 7e avec 24 points, suivi directement de l’US Monastir, 8e avec 23 points.

Voici les résultats du mercredi 17 mars:

A Monastir:

US Monastir 0

S Tunisien 0

A Soliman:

AS Soliman 1

O Béja 0

A Menzel Bouzalfa:

US Ben Guerdane 2

AS Réjiche 1

A Bizerte:

CA Bizertin 2

US Tataouine 1

A Métlaoui:

ES Métlaoui 0

C Africain 0

NB: Les matches ES Tunis-JS Kairouan et CS Sfaxien-ES Sahel seront désignés ultérieurement.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 40 16 13 1 2 25 9 +16

2. ES Sahel 33 16 10 3 3 24 12 +12

3. USB Guerdane 31 19 8 7 4 18 11 +7

4. CS Sfaxien 28 16 8 4 4 21 9 +12

-. AS Réjiche 28 19 7 7 5 18 13 +5

6. AS Soliman 26 19 7 5 7 23 26 -3

7. S. Tunisien 24 19 5 9 5 19 16 +3

8. US Monastir 23 16 6 5 5 19 13 +6

9. US Tataouine 22 18 5 7 6 14 18 -4

-. ES Métlaoui 22 19 5 7 7 12 17 -5

11. O. Béja 21 18 5 6 7 15 18 -3

12. C.Africain 18 19 3 9 7 17 25 -8

13. CA Bizertin 17 18 4 5 9 12 20 -8

14. JS Kairouan 3 18 0 3 15 9 39 -30