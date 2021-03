Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 16 mars 2021

Le Temps se caractérise mardi, 16 mars 2021 par des nuages passagères sur le nord et le centre. les nuages seront localement intenses avec des pluies éparses dans les régions extrêmes nord et ciel partiellement voilé sur le sud .

Vent de secteur Nord fort à très fort de 50 à 70 km/h dans le nord et le centre, atteindra 80km/h prés des côtes nord et modéré de 20 à 40 km/h sur le reste des régions.

Mer très houleuse dans le nord et très agitée sur le reste des côtes et les températures seront en légère baisse. Les maximales oscilleront entre 12 et 17 degrés dans le nord et les hauteurs, entre 18 et 22 degrés dans le reste des régions et atteindront 24 degrés dans le sud ouest.