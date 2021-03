FC Barcelone : Messi égale Xavi avec 767 matches au Barça, un record

Nouveau record pour Lionel Messi : la superstar argentine, titulaire avec le FC Barcelone contre Huesca lundi soir, pour la 27e journée de Liga, a ainsi égalé la légende Xavi avec 767 matches sous le maillot “blaugrana”.

En fin de contrat dans trois mois et demi (30 juin) mais dans un rayonnant regain de forme depuis le début de l’année 2021, Messi a été titulaire sur le front de l’attaque du Barça lundi soir contre le promu et relégable

Huesca au Camp Nou, aux côtés des Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, pour égaler son ami et ex-coéquipier Xavi Hernandez.

En 17 années avec les professionnels au Barça (1998-2015), Xavi, désormais entraîneur d’Al-Sadd à Doha (Qatar), avait totalisé 767 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot catalan.

Un chiffre que Messi, présent au sein de l’équipe première du Barça depuis 2004, a atteint lundi soir, et va sans doute dépasser dimanche sur le terrain de la Real Sociedad en Liga.