Ligue 1 (19e journée) : Désignations des arbitres

Désignation des arbitres des rencontres de la 19e journée de la Ligue 1 du football professionnel prévues mercredi:

Mercredi 17 mars:

A Soliman (14h):

AS Soliman – O Béja arb: Heythem Kosai

A Menzel Bouzalfa (14h):

US Ben Guerdane – AS Réjiche arb: Aymen Nasri

A Bizerte (14h):

CA Bizertin – US Tataouine arb: Mehrez Melki

A Métlaoui (14h):

ES Métlaoui – C Africain arb: Walid Jridi

A Monastir (16h14):

US Monastir – S Tunisien arb: Walid Banneni

NB: Les matches ES Tunis-JS Kairouan et CS Sfaxien-ES Sahel seront désignés ultérieurement.