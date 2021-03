Journée de sensibilisation à l’accès à la justice administrative

L’association Réseau Mourakiboun a organisé, le samedi 13 mars 2021 à Kairouan, un atelier participatif pour la mise en place d’une campagne de sensibilisation visant à améliorer la connaissance des citoyens de leurs droits, des institutions juridictionnelles et des mécanismes d’accès à la justice administrative.

Cet atelier a vu la participation de représentants du tribunal administratif, du gouvernorat de Kairouan, des municipalités de la région et des associations de la vie civile.

L’atelier a permis de dévoiler les résultats de l’enquête de terrain réalisée pendant les mois de janvier et de février, ce qui a permis de réaliser un état des lieux sur la connaissance des citoyens de la justice administrative

L’atelier a aussi étudié la méthode adéquate pour mettre en œuvre une campagne de sensibilisation adaptée aux habitants de la région de Kairouan pour leur permettre d’accéder à la justice administrative.

Il est à rappeler que le projet “Pour une justice administrative accessible et efficace” est initié par le Réseau Mourakiboun, en partenariat avec l’organisation Democracy Reporting International (DRI), dans le cadre du programme de soutien aux acteurs politiques et organisations de la société civile sur les questions liées à la transition démocratique.

Ce programme, initié depuis 2011 dans notre pays par cette organisation non partisane, indépendante et à but non lucratif, a pour but de soutenir leurs capacités à se développer et à répondre aux défis du processus de transition démocratique, avec un accent particulier sur les réformes juridiques, électorales, le processus de mise en œuvre de la Constitution, y compris la décentralisation, la réforme de la justice, ainsi que le droit d’accès à la justice administrative.