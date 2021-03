Ligue 1 (18e journée) : Le Club Africain bat l’US Ben Gerdane (1-0) et prend de l’air

Le Club Africain a remporté un précieux succès devant l’US Ben Guerdane (1-0), dimanche soir à Radès dans le dernier match de la 18e journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel.

Chiheb Laabidi a inscrit l’unique but à la 68e minute, permettant aux clubistes de laisser l’avant-dernière place au CA Bizertin, et de s’installer au 12e rang avec 17 points, à deux longueurs de retard sur l’US Tataouin et quatre, sur l’Olympique de Béja et l’ES Metlaoui, exaequo.

De son coté, l’US Ben Guerdane, conserve sa troisième place avec 28 points en compagnie du CS Sfaxien, qui lui manque deux matches.

Résultats complets de la 18e journée

Dimanche 14 mars

A Radès:

Club Africain – US Ben Guerdane 1-0

A Bizerte:

CA Bizertin – US Monastir 0-2

A Béja :

O. Béja – US Tataouine 0-1

A Kairouan:

JS Kairouan – AS Réjiche 0-1

A Metlaoui:

ES Metlaoui – AS Soliman 2-1

Samedi 13 mars

A Hammam-Sousse:

Etoile du Sahel – Espérance de Tunis 2-0

Au Bardo:

Stade Tunisien – CS Sfaxien 1-0

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 40 16 13 1 2 25 9 +16

2. ES Sahel 33 16 10 3 3 24 12 +12

3. CS Sfaxien 28 16 8 4 4 21 9 +12

-. USB Guerdane 28 18 7 7 4 16 10 +6

5. AS Réjiche 28 18 7 7 4 17 11 +6

6. S. Tunisien 23 18 5 8 5 19 16 +3

-. AS Soliman 23 18 6 5 7 22 26 -4

8. US Monastir 22 15 6 4 5 19 13 +6

9. O. Béja 21 16 5 6 5 15 16 -1

-. ES Métlaoui 21 18 5 6 7 12 17 -5

11. US Tataouine 19 16 4 7 5 12 16 -4

12 C.Africain 17 18 3 8 7 17 25 -8

13. CA Bizertin 14 17 3 5 9 10 19 -9

14. JS Kairouan 3 18 0 3 15 9 39 -30