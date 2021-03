Tunisair Express atterrit à Gabès et à Gafsa

Dans le cadre de la stratégie nationale de dynamisation des activités des aéroports nationaux, la compagnie Tunisair Express annonce qu’elle va entamer à compter du 17 mars 2021 la desserte régulière de l’aéroport Gabès-Matmata au départ de Tunis-Carthage à raison d’un vol hebdomadaire qui sera assuré tous les mercredis.

En second lieu et à compter du 18 mars 2021, Tunisair Express va opérer entre la capitale et l’aéroport Gafsa-Ksar à raison désormais d’un vol par semaine tous les jeudis. Un vol inaugural sera organisé le 16 mars afin de s’enquérir des moyens de permettre aux opérateurs économiques et aux habitants locaux de tirer le meilleur profit de cette ligne et lui fournir les conditions de sa pérennité.

Et à l’occasion des vacances scolaires du printemps, Tunisair Express adapte ses vols à la demande de ses passagers sur la ligne Tunis-Tozeur qui sera consolidée par des fréquences supplémentaires afin de répondre aux besoins exprimés et ce en soutien à l’activité touristique du Djérid et notamment les hôtels et les agences de voyages de la région et, par voie de fait, à tout le tissu économique local.

Tunisair Express opère avec une flotte d’appareils totalement neufs de type ATR 72-600 offrant des conditions de confort optimales pour les voyageurs.