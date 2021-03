Ligue 1 (18e journée) : L’Etoile remporte le clasico face à l’Espérance de Tunis (2-0)

Après sept victoires d’affilée, L’Espérance sportive de Tunis a concédé sa deuxieme défaite de la saison devant l’Etoile sportive du Sahel (0-2), dans le Clasico de la 18e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputé samedi, sur la pelouse du stade Bouali Lahouar de Hammam-Housse.

Aymen Sfaxi a ouvert le score pour la formation étoilée dès la 4e, avant que Mortadha Ben Ouannes ne double la mise dès la reprise (51e).

La première mi-temps a, notamment, été marquée par l’expulsion du capitaine sang et or Khalil Chammam pour somme de deux avertissements et après lui (94e), celle de Mohamed Haj Mahmoud du côté des locaux.

A l’issue de ce clasico, l’Espérance demeure leader avec 40 points et deux matches en moins, tandis que l’Etoile du Sahel, invaincu depuis dix journées, conforte sa place de dauphin avec 33 points, profitant notamment, du faux pas de leur concurrents direct, le CS Sfaxien au Bardo.

En effet, au Bardo, le Stade tunisien a battu dans l’autre match avancé de la journée, le CS Sfaxien (1-0) grâce à un but de Fakhreddine Jaziri à la 51e minute de jeu.

Le Stade tunisien fait ainsi un bond de deux places pour se classer provisoirement 6e avec 23 points, tandis que le CS Sfaxien qui essuie sa 4e défaite de la saison, demeure 3e, à cinq longueur du dauphin étoilé.

Samedi 13 mars

A Hammam-Sousse:

Etoile du Sahel 2 Aymen Sfaxi 4′, Mortadha Ben Ouannes 51′

Espérance de Tunis 0

Au Bardo:

Stade Tunisien 1 Fakhreddine Jaziri 51′

CS Sfaxien 0

Reste à jouer

Dimanche 14 mars

A Radès (16h15) :

Club Africain – US Ben Guerdane arb: Ameur Chouchène

A Bizerte (14h00) :

CA Bizertin – US Monastir arb: Oussama Ben Isshak

A Béja (14h00) :

O. Béja – US Tataouine arb: Wasim Ben Salah

A Kairouan (14h00) :

JS Kairouan – AS Réjiche arb: Majdi Belhaj Ali

A Metlaoui (14h00) :

ES Metlaoui – AS Soliman arb: Nasrallah Jawadi

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 40 16 13 1 2 25 9 +16

2. ES Sahel 33 16 10 3 3 24 12 +12

3. CS Sfaxien 28 16 8 4 4 21 9 +12

-. USB Guerdane 28 17 7 7 3 16 9 +7

5. AS Réjiche 25 17 6 7 4 16 11 +5

6. S. Tunisien 23 18 5 8 5 19 16 +3

-. AS Soliman 23 17 6 5 6 21 24 -3

8. O. Béja 21 16 5 6 5 15 16 -1

9. US Monastir 19 14 5 4 5 17 13 +4

-. US Tataouine 19 16 4 7 5 12 16 -4

11. ES Métlaoui 18 17 4 6 7 10 16 -6

12. CA Bizertin 14 16 3 5 8 10 17 -7

-. C.Africain 14 17 2 8 7 16 25 -9

14. JS Kairouan 3 17 0 3 14 9 38 -29